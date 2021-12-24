Коронавирус во Львове и области: статистика на 24 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 24 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса умерло 4 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 23 декабря, согласно статистике, пошел на убыль.

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Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 218 419 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 5915 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лаболаторные центры провели 1089 ПЦР-тестов. Следовательно, 392 – положительные, из них львовян – 126", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 238 пациентов: в 231 из них COVID-19, 24 – в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 16 человек (из них вакцинированных – 5), выписано – 20, умерло – 4.

Из них:

в БСМП поступило 8 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 10, умерло – 3.

в 8 ГКБ поступило 2 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 5, никто не умер.

в 1 ГКБ поступило 2 больных (никто не вакцинирован), выписано – 4, умерло – 1.

в 5 ГКБ поступило 4 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 1, никто не умер.

Вчера, 23 декабря, сообщалось, что за минувшие сутки лабораторные центры провели 1448 ПЦР-тестов. Следовательно, 417 – положительные, из них львовян – 163.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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