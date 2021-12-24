Коронавирус во Львове и области: статистика на 24 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса умерло 4 человека.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 23 декабря, согласно статистике, пошел на убыль.
Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 218 419 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5915 летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лаболаторные центры провели 1089 ПЦР-тестов. Следовательно, 392 – положительные, из них львовян – 126", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находится 238 пациентов: в 231 из них COVID-19, 24 – в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 16 человек (из них вакцинированных – 5), выписано – 20, умерло – 4.
Из них:
- в БСМП поступило 8 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 10, умерло – 3.
- в 8 ГКБ поступило 2 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 5, никто не умер.
- в 1 ГКБ поступило 2 больных (никто не вакцинирован), выписано – 4, умерло – 1.
- в 5 ГКБ поступило 4 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 1, никто не умер.
Вчера, 23 декабря, сообщалось, что за минувшие сутки лабораторные центры провели 1448 ПЦР-тестов. Следовательно, 417 – положительные, из них львовян – 163.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .
Читайте также:
К военкомату шагом марш: какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на военный учет
Новый год-2022: сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку для детей в разных городах Украины
Эпическое видео: в Харькове женщина вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник