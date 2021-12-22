Коронавирус во Львове и области: статистика на 22 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 22 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 4 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 22 декабря, продолжает распространяться, но темпы снижаются.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 217 610 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 5885 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лаболаторные центры провели 1580 ПЦР-тестов. Следовательно, 166 – положительные, из них львовян – 64", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 257 пациентов: в 249 из них COVID-19, 27 – в реанимации, 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 27 человек (из них вакцинированных – 6), выписано – 20, умерло – 4.

Из них:

в БСМП поступило 10 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 12, умерло – 3.

в 8 ГКБ поступило 6 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 3, никто не умер.

в 1 ГКБ поступило 6 больных (из которых вакцинированных – 2), выписано – 2, умер – 1.

в 5 ГКБ поступило 5 больных (из которых вакцинированных – 2), выписано – 3, никто не умер.

Вчера, 21 декабря, сообщалось, что за минувшие сутки лабораторные центры провели 961 ПЦР-тест. Следовательно, 197 – положительные, из них львовян – 85.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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