Коронавирус во Львове и области: статистика на 21 февраля

Коронавирус во Львове и области: статистика на 21 февраля

За минувшие сутки в городских ковид-больницах скончались двое больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 21 февраля, продолжает распространяться, однако после выходных демонстрирует убывание.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 300 961 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом , из которых 6 534 – летальные.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

" За минувшие сутки лабораторные центры провели 1068 ПЦР-тестов. Следовательно, 290 – положительные, из них львовян – 112", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 287 пациентов: в 268 из них COVID-19, 35 – в реанимации, 27 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 12 человек, (из них вакцинировано – 1), выписано – 5, умерло – 2.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 5 больных (не вакцинированы), выписано – 2, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 2 больных (не вакцинированы), выписано – 3, умерло – 2;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 3 больных (не вакцинированных), никого не выписано, никто не умер;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 2 больных (вакцинировано – 1), никого не выписано, никто не умер.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1576 ПЦР-тестов. Следовательно, 736 – положительные, из них львовян – 240.

15 февраля – 1627 ПЦР-тестов. Таким образом, 999 – положительные, из них львовян – 149.

16 февраля – 2867 ПЦР-тестов. Таким образом, 919 – положительные, из них львовян – 216.

17 февраля – 2203 ПЦР-тесты. Таким образом, 1665 – положительные, из них львовян – 655.

18 февраля – 1756 ПЦР-тестов. Следовательно, 1490 – положительные, из них львовян – 483.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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