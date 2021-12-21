Коронавирус во Львове и области: статистика на 21 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 21 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса умерло 5 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 декабря, продолжает распространяться.

Также читайте В США зафиксировали первую смерть от последствий заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 217 444 подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом , из которых 5868 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лаболаторные центры провели 961 ПЦР-тест. Следовательно, 197 – положительные, из них львовян – 85", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 254 пациента: в 243 из них COVID-19, 23 – в реанимации, 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 27 человек (из них вакцинированных – 5), выписано – 37, умерло – 5.

Из них:

в БСМП поступило 13 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 23, умерло – 2.

в 8 ГКБ поступило 7 больных (никто не вакцинирован), выписано – 6, умерло – 2.

в 1 ГКБ никто не поступил, выписано – 4, никто не умер.

в 5 ГКБ поступило 7 больных (из которых вакцинированных – 2), выписано – 4, умер – 1.

Вчера, 20 декабря, сообщалось, что за прошедшие дни лабораторные центры провели 903 ПЦР-теста. Следовательно, 124 – положительные, из них львовян – 20.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

Коронавирус в Украине: специалисты объяснили, почему черновчанка после 7 месяцев недуга перестала болеть за несколько недель

Читайте также:

Новый год-2022: сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку для детей в разных городах Украины

Какие анализы следует сделать украинцам, чтобы вовремя проверить свой организм?

Церковные праздники в январе 2022 года: православный календарь на месяц