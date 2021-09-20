Коронавирус во Львове и области: статистика на 20 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 165 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 сентября, продолжает распространяться.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 144 791 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 165 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 64. Всего проведено 559 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 135 690 человек уже выздоровели, 3782 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, на этой неделе вся Украина может перейти в "желтую" зону карантина.