Коронавирус во Львове и области: статистика на 20 сентября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 20 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 165 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 сентября, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 144 791 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 165 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 64. Всего проведено 559 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 690 человек уже выздоровели, 3782 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, на этой неделе вся Украина может перейти в "желтую" зону карантина.

Коронавирус в Украине: вся страна может перейти в "желтую" карантинную зону

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