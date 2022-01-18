Коронавирус во Львове и области: статистика на 18 января

Коронавирус во Львове и области: статистика на 18 января

За сутки в городских ковид-больницах скончались два человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 18 января, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 2 28 608 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6 112 - смертельных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2 456 ПЦР-тестов. Следовательно, 870 – положительные, из них львовян – 529", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 224 пациента: 213 из них имеют COVID-19, 18 – в реанимации, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 28 человек (из которых вакцинированных – 16), выписано – 13, умерло – 2.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 20 человек (из них вакцинированных – 11), выписано – 9, умер – 1.

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 8 человек, (из них вакцинированных – 5), выписано – 4, умерло – 1.

Вчера, 17 января, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1 327 ПЦР-тестов. Следовательно, 854 – положительные, из них львовян – 614.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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