Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 февраля

Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 февраля

За минувшие сутки в городских ковид-больницах умерло 4 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 17 февраля, продолжает распространяться быстрыми темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 297 635 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом .

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

" За минувшие сутки лабораторные центры провели 2203 ПЦР-тесты. Следовательно, 1665 – положительные, из них львовян – 655", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 349 пациентов: в 325 из них COVID-19, 34 – в реанимации, 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 54 человека (из них вакцинированных – 11), выписано – 68, умерло – 4.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 13 больных (не вакцинированы), выписано – 10, никто не умер.

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 26 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 37, умерло – 3.

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 7 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 10, умерло – 1.

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 8 больных (из них вакцинированных – 4), выписано – 11, никто не умер.

14 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1576 ПЦР-тестов. Следовательно, 736 – положительные, из них львовян – 240.

15 февраля – 1 627 ПЦР-тестов. Следовательно, 999 – положительные, из них львовян – 149.

16 февраля – 2867 ПЦР-тестов. Следовательно, 919 – положительные, из них львовян – 216.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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