Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 декабря

За сутки в городских ковид-больницах скончались 3 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 17 декабря, продолжает распространяться.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 216 532 подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом , из которых 5818 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

" За прошедшие судки лабораторные центры провели 1324 ПЦР-теста. Следовательно, 401 – положительный, из них львовян – 136 ", — рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 292 пациента: в 284 из них COVID-19 , 26 – в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 16 человек (из них вакцинированных – 5), выписано – 18, умерло – 3.

Из них:

в БСМП поступило 5 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 9, умерло – 2.

в 8 ГКБ поступило 2 больных (никто не вакцинирован), выписано – 4, умер – 1.

в 1 ГКБ поступило 2 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 1, никто не умер.

в 5 ГКБ поступило 7 больных (из которых вакцинированных – 3), выписано – 4, никто не умер.

Вчера, 16 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 1450 ПЦР-тестов. Следовательно, 273 – положительные, из них львовян – 164.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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