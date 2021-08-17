Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 августа

Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 49 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 17 августа, продолжает распространяться, впрочем демонстрирует спад.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 826 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 49 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 31. Всего проведено 697 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 243 человека уже выздоровели, 3704 инфицированные, к сожалению, умерли.

16 августа сообщалось, что за сутки во Львове и области провели 845 ПЦР-тестов, из них положительные — 77. Среди них львовян — 23.

Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда COVID-сертификаты появятся в "Дії" и будут одобрены ЕС.

Новости Украины: привитые от коронавируса смогут бесплатно посетить концерт ко Дню Независимости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку