Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 49 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 17 августа, продолжает распространяться, впрочем демонстрирует спад.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 826 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 49 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 31. Всего проведено 697 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 243 человека уже выздоровели, 3704 инфицированные, к сожалению, умерли.
16 августа сообщалось, что за сутки во Львове и области провели 845 ПЦР-тестов, из них положительные — 77. Среди них львовян — 23.
Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда COVID-сертификаты появятся в "Дії" и будут одобрены ЕС.