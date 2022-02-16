Коронавирус во Львове и области: статистика на 16 февраля

Коронавирус во Львове и области: статистика на 16 февраля

За сутки в городских ковид-больницах умерли 8 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 16 февраля, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 295 970 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6 465 летальные.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

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" За минувшие сутки лабораторные центры провели 2867 ПЦР-тестов. Следовательно, 919 – положительные, из них львовян – 216", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 367 пациентов: в 347 из них COVID-19, 34 – в реанимации, 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 35 человек, (из них вакцинирован – 1), выписано – 86, умерло – 8.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 9 больных (не вакцинированы), выписано – 14, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 19 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 54, умерло – 7;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 2 больных (не вакцинированы), выписано – 6, умер – 1;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 5 больных (не вакцинированы), выписано – 12, никто не умер.

14 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1576 ПЦР-тестов. Следовательно, 736 – положительные, из них львовян – 240.

15 февраля – 1 627 ПЦР-тестов. Следовательно, 999 – положительные, из них львовян – 149.

Первые украинцы получили новое лекарство от коронавируса

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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