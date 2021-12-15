Коронавирус во Львове и области: статистика на 15 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 6 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 15 декабря, продолжает распространяться.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .
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