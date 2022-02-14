Коронавирус во Львове и области: статистика на 14 февраля

Коронавирус во Львове и области: статистика на 14 февраля

За сутки в городских ковод-больницах умерло 4 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 14 февраля, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 294 052 подтвержденые случаи инфицирования коронавирусом , из которых 6 421 летальный.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

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" За минувшие сутки лабораторные центры провели 1576 ПЦР-тестов. Следовательно, 736 – положительные, из них львовян – 240", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 469 пациентов: в 455 из них COVID-19, 42 – в реанимации, 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 17 человек (из которых вакцинированных – 3), выписано – 15, умерло – 4.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 5 больных (никого не вакцинировано), никого не выписано, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 10 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 13, умерло – 3;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступил 1 больной (не вакцинирован), выписано – 2, никто не умер;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступил 1 больной (вакцинированный), никто не выписан, умер – 1.

13 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1502 ПЦР-теста, из которых 1195 – положительные. Среди них львовян – 493.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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