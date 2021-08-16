Коронавирус во Львове и области: статистика на 16 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 77 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 16 августа, продолжает распространяться.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 747 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 845 ПЦР-тестов, из них положительные — 77. Среди них львовян — 23", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 183 человека уже выздоровели, 3703 инфицированные, к сожалению, умерли.
Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда COVID-сертификаты появятся в "Ді\" и будут одобрены ЕС.