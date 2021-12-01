Коронавирус во Львове и области стабилизировался: статистика на 1 декабря

Коронавирус во Львове и области стабилизировался: статистика на 1 декабря

За сутки в городских ковидных больницах скончались 4 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня демонстрирует стабильность. Количество новых больных почти такое же, как и в последние несколько дней.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 209 424 подтвержденые случаи инфицирования коронавирусом, из которых 5491 - летальный.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2400 ПЦР-тестов. Следовательно, 417 – положительные, из них львовян – 126. Остатка проб в холодильнике нет”, – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 490 человек: в 471 из них COVID-19, 48 – в реанимации, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 32 пациента (из них вакцинированных – 5), выписано – 66, умерло – 4.

Из них:

в БСМП поступило 14 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 32, умерло – 2.

в 8 ГКБ поступило 4 больных (никто не вакцинирован), выписано – 15, никто не умер.

в 1 ГКБ поступило 6 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 9, умерло – 1.

в 5 ГКБ поступило 8 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 10, умерло – 1.

Вчера, 30 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центрыпровели 1463 ПЦР-теста. Следовательно, 467 – положительные, из них львовян – 105.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

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