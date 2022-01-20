Коронавирус во Львове и области совершил еще один скачок вверх: статистика на 20 января

Коронавирус во Львове и области совершил еще один скачок вверх: статистика на 20 января

В городских ковид-больницах находятся 276 пациентов.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 января, продолжает демонстрировать рост.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже подтверджено 231 004 случая заражения коронавирусом , из них 6 122 - летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели провели 4378 ПЦР-тестов. Следовательно, 1440 – положительные, из них львовян – 763", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 276 пациентов: в 249 из них COVID-19, 19 – в реанимации, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 38 человек, (из которых вакцинированных – 5), выписано – 21, умерло – 3.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 3 больных (не вакцинированных), никого не выписано, никто не умер.

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 27 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 18, умерло – 2.

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 8 больных (из них никто не вакцинирован), выписано – 3, умерло – 1.

Вчера, 19 января, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 4790 ПЦР-тестов. Следовательно, 956 – положительные, из них львовян – 391.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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