Коронавирус во Львове и области сохраняет высокие темпы: статистика на 8 сентября

Коронавирус во Львове и области сохраняет высокие темпы: статистика на 8 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 157 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 сентября, продолжает распространяться достаточно высокими темпами.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 140 715 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 157 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 53. Всего проведено 1286 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 042 человека уже выздоровели, 3733 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 6 сентября, во Львове и области было подтверждено 165 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 34. Проведено 947 исследований методом ПЦР.

Напомним, ВОЗ обвинила богатые страны в "удлинении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин.

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