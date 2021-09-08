Коронавирус во Львове и области сохраняет высокие темпы: статистика на 8 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 157 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 сентября, продолжает распространяться достаточно высокими темпами.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 140 715 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 157 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 53. Всего проведено 1286 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 135 042 человека уже выздоровели, 3733 инфицированных, к сожалению, умерли.
Вчера, 6 сентября, во Львове и области было подтверждено 165 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 34. Проведено 947 исследований методом ПЦР.
Напомним, ВОЗ обвинила богатые страны в "удлинении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин.