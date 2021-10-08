Коронавирус во Львове и области снова сделал прыжок вверх: статистика на 7 октября

Коронавирус во Львове и области снова сделал прыжок вверх: статистика на 7 октября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 1237 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 сентября, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 156 445 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки в области подтверждено 1237 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 446. Всего проведено 2803 исследования методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 137 859 человек уже выздоровели, 4010 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 7 октября, во Львове и области было подтверждено 1130 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 489. Проведено 2690 исследований методом ПЦР.

Напомним, в общественный транспорт Мелитополя пускают только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, в городе значительно усилили карантинные ограничения.

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