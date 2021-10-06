Коронавирус во Львове и области снова сделал прыжок вверх: статистика на 6 октября

За сутки COVID-19 обнаружили еще ву 645 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 6 сентября, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 154 078 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 645 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 222. Всего проведено 2391 исследование методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 137 694 человека уже выздоровели, 3965 инфицированных, к сожалению, умерли.
Вчера, 5 октября, во Львове и области было подтверждено 592 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 284. Проведено 1425 исследований методом ПЦР.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, нужен ли тест на антитела после COVID-вакцинации или выздоровления.