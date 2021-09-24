Коронавирус во Львове и области снова сделал прыжок вверх: статистика на 24 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 715 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 24 сентября, вновь демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 147158 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 715 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 307. Всего проведено 1636 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 136 093 человека уже выздоровели, 3821 инфицированный, к сожалению, умер.
Вчера, 23 сентября, во Львове и области было подтверждено 685 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 268. Проведено 2327 исследований методом ПЦР.
Напомним, ранее врач Светлана Гук назвала условие, в каком случае коронавирус "не пристанет" к человеку.