Коронавирус во Львове и области снова сделал прыжок вверх: статистика на 20 ноября

Коронавирус во Львове и области снова сделал прыжок вверх: статистика на 20 ноября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 70 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 августа, снова сделал прыжок вверх.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 988 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 70 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 34. Всего проведено 953 исследования методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 352 человека уже выздоровели, 3706 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, 19 августа сообщалось, что во Львовской области было подтверждено 57 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 25. Всего проведено 1062 исследования методом ПЦР.

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