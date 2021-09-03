Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 3 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 213 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 3 сентября, продолжает распространяться быстрыми темпами.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 140 251 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 213 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 96. Всего проведено 1208 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 886 человек уже выздоровели, 3730 инфицированных, к сожалению, умерли.
Вчера, 2 сентября, во Львове и области было подтверждено 183 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 70. Проведено 1010 исследований методом ПЦР.
Напомним, врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".