Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 15 сентября

Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 15 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 294 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 15 сентября, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 142 599 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 294 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 107. Всего проведено 1813 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 467 человек уже выздоровели, 3760 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 14 сентября, во Львовской области всего был подтвержден 241 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 59. Проведено 911 исследований методом ПЦР.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда ждать всеукраинский карантин.

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