Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 13 августа

Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 13 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 78 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 13 августа, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 675 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1172 ПЦР-тесты, из которых 78 — положительные результаты. Среди них — 34 жители Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 137 человек уже выздоровели, 3703 инфицированные, к сожалению, умерли.

Напомним, 12 августа сообщалось, что за сутки лабораторные центры во Львове и Львовской области провели 934 ПЦР-тесты, из которых 61 — положительный результат. Среди них — 28 жителей Львова.

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