Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 13 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 78 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 13 августа, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 675 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1172 ПЦР-тесты, из которых 78 — положительные результаты. Среди них — 34 жители Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 137 человек уже выздоровели, 3703 инфицированные, к сожалению, умерли.
Напомним, 12 августа сообщалось, что за сутки лабораторные центры во Львове и Львовской области провели 934 ПЦР-тесты, из которых 61 — положительный результат. Среди них — 28 жителей Львова.