Коронавирус во Львове и области снова пошел вверх: статистика на 6 августа

Коронавирус во Львове и области снова пошел вверх: статистика на 6 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще 64 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 6 августа, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 389 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1139 ПЦР-тестов, из которых 64 — положительные результаты. Среди них — 39 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 000 человек уже выздоровели, 3698 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, вчера, 5 августа, сообщалось, что за сутки во Львове и Львовской области лабораторные центры провели 921 ПЦР-тест, из которых 55 — положительные результаты. Среди них — 34 жители Львова.

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