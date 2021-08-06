Коронавирус во Львове и области снова пошел вверх: статистика на 6 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще 64 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 6 августа, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 389 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1139 ПЦР-тестов, из которых 64 — положительные результаты. Среди них — 39 жителей Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 000 человек уже выздоровели, 3698 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, вчера, 5 августа, сообщалось, что за сутки во Львове и Львовской области лабораторные центры провели 921 ПЦР-тест, из которых 55 — положительные результаты. Среди них — 34 жители Львова.