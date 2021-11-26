Коронавирус во Львове и области: сколько больных и госпитализированных по состоянию на 25 ноября

Коронавирус во Львове и области: сколько больных и госпитализированных по состоянию на 25 ноября

За сутки в городских ковидных больницах скончались 7 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 26 ноября, пошел на убыль.

Также читайте Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 26 ноября

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 207 286 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5383 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 2058 ПЦР-тестов. Следовательно, 850 – положительные, из них львовян – 271. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 605 человек: 585 из них COVID-19, 52 – в реанимации, 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 45 человек (из них вакцинированных – 8), выписано – 56, умерло – 7.

Из них:

БСМП поступило 23 человека, (из них вакцинированных – 2), выписано – 21, умерло – 6.

8 ГКБ поступило 7 человек (никто не вакцинирован), выписано – 22, никто не умер.

1 ГКБ поступило 7 человек, (из них вакцинированных – 5), выписано – 8, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 8 человек, (из них вакцинировано – 1), выписано – 5, никто не умер.

Вчера, 24 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 2374 ПЦР-теста, положительных 1048. Из них львовян – 384.

Новости мира: президента Чехии госпитализировали с коронавирусом

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

Читайте также:

Вторжение России не станет неожиданностью: секретарь СНБО рассказал о подготовке Украины к обострению конфликта

В Украине начал стремительно расти курс иностранной валюты: в чем причина и как это повлияет на цены

Имеет свой гардероб и коляску для прогулок: кот Микки попал в Книгу рекордов Украины как наиболее социализированный