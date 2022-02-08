Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 8 февраля

Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 8 февраля

За сутки в городских ковид-больницах скончались 6 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 февраля, продолжает распространяться быстрыми темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 282 378 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6 314 летальные.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

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" За минувшие сутки лабораторные центры провели 2730 ПЦР-тестов. Следовательно, 2336 – положительные, из них львовян – 855", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 601 пациент: 582 из них имеют COVID-19, 44 – в реанимации, 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 52 человека, (из которых вакцинированных – 16), выписано – 92, умерло – 6.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 7 больных (не вакцинировано), выписан – 31, никто не умер.

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 33 больных (из них вакцинированных – 9), выписано – 34, умерло – 5.

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 8 больных (из них вакцинированных – 4), выписано – 15, умер – 1.

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 4 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 12, никто не умер.

Напомним, вчера, 7 февраля, сообщалось, что лабораторные центры провели 2758 ПЦР-тестов. Следовательно, 2122 – положительные, из них львовян – 1028.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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