Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 30 декабря

Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 30 декабря

За сутки в городских ковод-больницах скончались 4 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 декабря, демонстрирует рост.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 219 521 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом , из которых 5973 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1267 ПЦР-тестов. Следовательно, 256 – положительные, из них львовян – 84", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 200 пациентов: в 191 из них COVID-19, 20 – в реанимации, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 23 человека (из них вакцинированных – 5), выписано – 56, умерло – 4.

Из них:

в БСМП поступило 8 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 28, умерло – 3.

в 8 ГКБ поступило 6 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 5, никто не умер.

в 1 ГКБ поступило 4 больных (никто не вакцинирован), выписано – 11, никто не умер.

в 5 ГКБ поступило 5 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 12, умер – 1.

Вчера, 29 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры выявили 160 положительных ПЦР-тестов, из них у львовян – 59.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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