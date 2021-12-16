Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 16 декабря

Коронавирус во Львове и области сделал скачок вверх: статистика на 16 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 6 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 16 декабря, продолжает распространяться.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 216 131 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом , из которых 5799 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

" За минувшие сутки лабораторные центры провели 1450 ПЦР-тестов. Следовательно, 273 – положительные, из них львовян – 88 ", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 297 пациентов: в 286 из них COVID-19, 29 – в реанимации, 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 22 человека (из них вакцинировано – 6), выписано – 19, умерло – 6.

Из них:

в БСМП поступило 10 больных (из которых вакцинированных – 2), выписано – 4, умерло – 4.

в 8 ГКБ поступило 5 больных (никто не вакцинирован), выписано – 3, никто не умер.

в 1 ГКБ поступило 2 больных (из них вакцинирований – 1), выписано – 5, умер – 1.

в 5 ГКБ поступило 5 больных (из которых вакцинированных – 3), выписано – 7, умер – 1.

Вчера, 15 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 1450 ПЦР-тестов. Следовательно, 273 – положительные, среди них львовян – 88.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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