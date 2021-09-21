Коронавирус во Львове и области сделал резкий скачок вверх: статистика на 21 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 518 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 21 сентября, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 145 309 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 518 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 238. Всего проведено 1264 исследования методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 135 767 человек уже выздоровели, 3799 инфицированных, к сожалению, умерли.
Вчера, 20 сентября, во Львове и области было подтверждено 165 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 64. Проведено 559 исследований методом ПЦР.
Напомним, родные студента, умершего после вакцинации под Киевом, говорят, что парень не жаловался на проблемы со здоровьем.