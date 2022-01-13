Коронавирус во Львове и области сделал резкий скачок вверх: статистика на 13 января

Коронавирус во Львове и области сделал резкий скачок вверх: статистика на 13 января

За сутки в городских ковид-больницах скончались три человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 13 января, демонстрирует рост.

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Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 224 080 подтвержденных случаев инфекции коронавируса , из которых 6085 - летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2838 ПЦР-тестов. Следовательно, 949 – положительные, из них львовян – 511", – рассказали в горсовете.

В стационарах находится 171 пациент: 159 из них имеют COVID-19, 20 – в реанимации, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступил 21 человек, (из которых вакцинированных – 3), выписано – 17, умерло – 3.

Из них:

в БСМП поступило 16 больных (из которых вакцинированных – 3), выписано – 10, умерло – 2;

в 8 ГКБ поступило 5 больных (никто не вакцинирован), выписано – 3, умер – 1;

в 5 ГКБ никто не поступил, выписано – 4, никто не умер.

Вчера, 12 января, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 2442 ПЦР-теста. Следовательно, 386 – положительные, из них львовян – 194.

В Украине начинается новая волна коронавируса

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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