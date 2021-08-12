Коронавирус во Львове и области сделал резкий скачок вверх: статистика на 12 августа

Коронавирус во Львове и области сделал резкий скачок вверх: статистика на 12 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 61 жителя региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 12 августа, демонстрирует рост.

Также читайте Опасный отдых: в Турции суточный прирост случаев коронавируса достиг максимума за три месяца

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 597 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 934 ПЦР-тесты, из которых 61 — положительный результат. Среди них — 28 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 104 человека уже выздоровели, 3701 инфицированный, к сожалению, умер.

Напомним, 11 августа сообщалось, что за сутки лабораторные центры во Львове и Львовской области провели 1108 ПЦР-тестов, из которых 31 — положительный результат. Среди них — 20 жителей Львова.

Реанимолог Борис Брыль рассказал об ухудшении коронавирусной эпидемситуации в Израиле

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку