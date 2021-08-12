Коронавирус во Львове и области сделал резкий скачок вверх: статистика на 12 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 61 жителя региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 12 августа, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 597 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 934 ПЦР-тесты, из которых 61 — положительный результат. Среди них — 28 жителей Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 104 человека уже выздоровели, 3701 инфицированный, к сожалению, умер.
Напомним, 11 августа сообщалось, что за сутки лабораторные центры во Львове и Львовской области провели 1108 ПЦР-тестов, из которых 31 — положительный результат. Среди них — 20 жителей Львова.