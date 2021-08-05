Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 5 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 55 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 5 августа, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 325 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 921 ПЦР-тест, из которых 55 — положительные результаты. Среди них — 34 жители Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 133 986 человек уже выздоровели, 3696 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, вчера, 4 августа, сообщалось, что за сутки в Львове и Львовской области лабораторные центры провели 938 ПЦР-тестов, из которых 34 — положительные результаты. Среди них было 9 жителей Львова.