Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 5 августа

Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 5 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 55 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 5 августа, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 325 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 921 ПЦР-тест, из которых 55 — положительные результаты. Среди них — 34 жители Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 986 человек уже выздоровели, 3696 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, вчера, 4 августа, сообщалось, что за сутки в Львове и Львовской области лабораторные центры провели 938 ПЦР-тестов, из которых 34 — положительные результаты. Среди них было 9 жителей Львова.

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