Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 3 августа

Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 3 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 48 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 июля, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 236 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовская городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 642 ПЦР-тесты, из которых 48 — положительные результаты. Среди них — 18 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 959 человек уже выздоровели, 3690 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, вчера, 2 августа, сообщалось, что в сутки во Львове и Львовской области лабораторные центры провели 616 ПЦР-тестов, из которых 12 — положительные результаты. Среди них было 12 жителей Львова

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