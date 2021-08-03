Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 3 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 48 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 июля, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 236 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовская городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 642 ПЦР-тесты, из которых 48 — положительные результаты. Среди них — 18 жителей Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 133 959 человек уже выздоровели, 3690 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, вчера, 2 августа, сообщалось, что в сутки во Львове и Львовской области лабораторные центры провели 616 ПЦР-тестов, из которых 12 — положительные результаты. Среди них было 12 жителей Львова