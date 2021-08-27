Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 27 августа

Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 27 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 88 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 27 августа, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 139 357 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 88 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 42. Всего проведено 988 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 537 человек уже выздоровели, 3711 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 26 августа, во Львове и области было подтверждено 40 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 2. Проведено 876 исследований методом ПЦР.

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