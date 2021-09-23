Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 23 сентября

Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 23 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 685 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 23 сентября, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 146 443 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 685 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 268. Всего проведено 2327 исследований методом ПЦР ", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 936 человек уже выздоровели, 3811 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 22 сентября, во Львове и области было подтверждено 449 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 189. Проведено 2240 исследований методом ПЦР.

Напомним, сегодня, 23 сентября, во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.

Растет количество больных коронавирусом: хватает ли коек и кислородных концентраторов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку