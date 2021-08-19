Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 19 августа

Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 19 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 57 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 19 августа, сделал прыжок вверх.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 918 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 57 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 25. Всего проведено 1062 исследования методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 323 человека уже выздоровели, 3706 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, вчера, 18 августа, во Львове не обнаружили ни одного нового больного коронавирусом.

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