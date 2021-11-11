Коронавирус во Львове и области сделал прыжок вверх: статистика на 11 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 14 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 11 ноября, демонстрирует рост. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 195 637 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.
"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 3646 ПЦР-тестов, из них 1253 – положительные (521 – среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.
В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 11 ноября, находятся 913 человек: 882 из них имеют COVID-19, 82 – в реанимации, 73 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступили 83 человека, выписаны – 84, умерли – 14.
Из них:
- БСМП: поступило – 56 человек (из них вакцинированных – 6), выписано – 40, умерло – 11.
- 8 ГКБ: поступило – 11 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 15, умерло – 2.
- 1 ГКБ: поступило – 11 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 20, умерло – 1.
- 5 ГКБ: поступило – 5 человек (из них вакцинированных – 0), выписано – 9, умерло – 0.
Вчера, 10 ноября, лабораторные центры во Львове и области провели 4771 ПЦР-тест, из них 1021 – положительный (303 – среди львовян).
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov
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