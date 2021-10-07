Коронавирус во Львове и области сделал огромный скачок вверх: статистика на 7 октября

Коронавирус во Львове и области сделал огромный скачок вверх: статистика на 7 октября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 1130 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 жовтня, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 155 208 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки в области подтверждено 1130 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 489. Всего проведено 2690 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 137 830 человек уже выздоровели, 3996 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 6 октября, во Львове и области было подтверждено 645 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 222. Проведено 2391 исследование методом ПЦР.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с COVID-19 в Украине осложняется: несколько областей уже на днях могут "покраснеть", там усилят карантин.

Коронавирус в Украине: несколько областей оказались на пороге усиления карантинных ограничений

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