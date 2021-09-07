Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 7 сентября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 7 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 165 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 7 сентября, после выходных демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 140 715 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 165 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 34. Всего проведено 947 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 042 человека уже выздоровели, 3733 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 6 сентября, во Львове и области было подтверждено 56 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 19. Проведено 915 исследований методом ПЦР.

Напомним, в G20 надеются, что до конца года COVID-вакцину получат 40% населения мира.

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