Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 5 октября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 592 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 5 сентября, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 153 433 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 592 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 284. Всего проведено 1425 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 137 493 человека уже выздоровели, 3953 инфицированные, к сожалению, умерли.
Вчера, 4 октября, во Львове и области было подтверждено 295 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 39. Проведено 673 исследования методом ПЦР.
Напомним, ранее врач Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу.