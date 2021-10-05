Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 5 октября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 5 октября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 592 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 5 сентября, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 153 433 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За вчерашние сутки в области подтверждено 592 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 284. Всего проведено 1425 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 137 493 человека уже выздоровели, 3953 инфицированные, к сожалению, умерли.

Вчера, 4 октября, во Львове и области было подтверждено 295 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 39. Проведено 673 исследования методом ПЦР.

Напомним, ранее врач Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу.

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