Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 4 ноября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 4 ноября

За сутки в городских ковид-больницах скончались 22 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 4 ноября, демонстрирует рост. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 186 866 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Также читайте Количество инфицированных коронавирусом достигло нового максимума: в каких регионах болеет больше всего украинцев

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 3109 ПЦР-тестов, из них 1400 – положительные (490 – среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 4 ноября, находятся 949 человек: в 886 из них Covid-19, 67 человек – в реанимации, 60 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 104 человека (из них вакцинированных – 12), выписано – 98, умерло 22.

Из них:

БСМП: поступило – 47 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 56, умерло – 17.

8 ГКБ: поступило – 29 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 24, умерло – 3.

1 ГКБ: поступило – 16 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 6, умерло – 1.

5 ГКБ: поступило – 12 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 12, умерло – 1.

Вчера, 3 ноября, во Львове и области лабораторные центры провели 4996 ПЦР-тестов, по которым получили 1178 положительных результатов (403 среди львовян).

Коронавирус в Украине: новый антирекорд - 27 377 больных COVID-19

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

Читайте также:

В AFP описали, как недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине

Ситуация на Донбассе: боевики подозрительно затихли, один бойец ранен

С рождения было 2-3 часа: в Тернопольской области ищут мать, оставившую малыша на заброшенном заводе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку