Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 26 октября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 26 октября

За сутки COVID-19 подтвердили еще 1104 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 26 сентября, продолжает распространяться высокими темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 174 464 подтвержденые случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Также читайте В Николаеве скорая покатала пациентку с коронавирусом по городу и привезла домой

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 2831 ПЦР-тест. Следовательно, 1104 – положительные, из них львовян – 414. Остатка проб в холодильнике нет", — рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 897 человек: 857 из них COVID-19, 65 – в реанимации, 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 97 человек (из них вакцинированных – 14), выписано – 71, умерло – 11.

Из них:

в БСМП поступило 44 человека, (из них вакцинированных – 4), выписано – 26, умерло – 10.

в 8 ГКБ поступил 31 человек, (из них вакцинированных – 4), выписано – 25, умерло – 1.

в 1 ГКБ поступило 15 человек, (из них вакцинированных – 4), выписано – 14, никто не умер.

в 5 ГКБ поступило 7 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 6, никто не умер.

Всего во Львове и области 143 991 человек уже преодолел коронавирус, 4433 инфицированных, к сожалению, умерли.

Коронавирус в Украине: специалисты прогнозируют введение "красной зоны" по всей стране

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку