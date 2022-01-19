Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 18 января

В городских ковид-больницах находятся 247 пациентов.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 19 января, продолжает демонстрировать рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже подтверждено 229 564 случая заражения коронавирусом, из них 6 119 - летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лабораторные центры провели 4790 ПЦР-тестов. Следовательно, 956 – положительные, из них львовян – 391", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находятся 247 пациентов: 233 из них COVID-19, 19 – в реанимации, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в медучреждения поступило 43 человека, (из которых вакцинированных – 11), выписано – 20, никто не умер.
Из них:
- в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 35 человек, (из них вакцинированных – 11), выписано – 15.
- в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 8 человек, (из них никто не вакцинирован), выписано – 4.
- в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) никто не поступил, выписано – 1.
Вчера, 18 января, сообщалось, что за сутки лаболаторные центры провели 2456 ПЦР-тестов. Следовательно, 870 – положительные, из них львовян – 529.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
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