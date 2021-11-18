Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 18 ноября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 18 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 9 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 18 ноября, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 201 618 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5143 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 3028 ПЦР-тестов. Следовательно, 1021 – положительный, из них львовян – 387. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 773 человека: в 747 из них COVID-19, 63 – в реанимации, 51 человек подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 46 человек (из них вакцинированных – 11), выписано – 58, умерло – 9.

Из них:

БСМП поступило 20 человек, (из них вакцинированных – 7), выписано – 28, умерло – 5.

8 ГКБ поступило 14 человек, (из них вакцинированных – 3), выписано – 15, умерло – 1.

1 ГКБ поступило 5 человек, (никто не вакцинирован), выписано – 3, умерло – 2.

5 ГКБ поступило 7 человек, (из них вакцинированных – 1), выписано – 12, умерло – 1.

Вчера, 17 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 4074 ПЦР-теста: 721 – положительный, из них львовян – 223.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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