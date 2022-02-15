Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 15 февраля

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 15 февраля

За сутки в городских ковид-больницах умерло 7 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 15 февраля, продолжает распространяться на высокими темпы.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 295 051 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом , из которых 6 437 – летальных.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

Также читайте Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось вдвое: статистика на 15 февраля

" За минувшие сутки лабораторные центры провели 1 627 ПЦР-тестов. Следовательно 999 – положительные, из них львовян – 149", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 426 пациентов: у 404 из них COVID-19, 35 – в реанимации, 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступил 41 человек, (из них вакцинированных – 5), выписано – 77, умерло – 7.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 8 больных (не вакцинированы), выписано – 19, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 25 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 37, умерло – 4;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 4 больных (не вакцинированы), выписано – 11, умерло – 3;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 4 больных (вакцинировано – 3), выписано – 10, никто не умер.

14 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1 576 ПЦР-тестов. Следовательно 736 – положительные, из них львовян – 240.

Лекарство от коронавируса получили первые украинские пациенты | Новости Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

Читайте также:

Никогда не болела и была дважды вакцинирована: мать рассказала о смерти 23-летней беременной дочери в больнице Ужгорода

Новые и классические симптомы "Омикрона": как проявляется "мутант" у детей, взрослых и вакцинированных

Рецепт на спасение: что делать, когда скорая не успевает на вызовы, а семейный врач уволился