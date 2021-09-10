Коронавирус во Львове и области продолжает распространяться высокими темпами: статистика на 10 сентября

Коронавирус во Львове и области продолжает распространяться высокими темпами: статистика на 10 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 292 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 10 сентября, продолжает распространяться высокими темпами.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 141 482 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 292 положительных ПЦР-тесты, а во Львове — 109", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 200 человек уже выздоровели, 3741 инфицированный, к сожалению, умер

Вчера, 9 сентября, во Львове и области было подтверждено 318 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 134. Проведено 1149 исследований методом ПЦР.

Напомним, в университетах Львова две группы студентов отправили на карантин из-за COVID-19.

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