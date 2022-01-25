Коронавирус во Львове и области продолжает набирать обороты: статистика на 25 января

Коронавирус во Львове и области продолжает набирать обороты: статистика на 25 января

В городских ковид-больницах находятся 358 пациентов.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 25 января, демонстрирует рост.

По состоянию на 8:00 в регионе уже 242 791 случай инфицирования коронавирусом , из которых 6163 – летальных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 4121 ПЦР-тест. Следовательно, 2299 – положительные, из них во Львове – 1070", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 358 пациентов: 329 из них имеют COVID-19, 23 – в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 64 человека, (из которых вакцинированных – 5), выписано – 45, умерло – 3.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 24 больных (не вакцинированы), выписано – 10, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 30 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 26, умерло – 2;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 10 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 9, умер – 1.

Вчера, 24 января, во Львове и области было выявлено 2036 положительных ПЦР-тестов, из них во Львове – 1192.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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