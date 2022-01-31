Коронавирус во Львове и области продолжает бить рекорды: статистика на 31 января

Коронавирус во Львове и области продолжает бить рекорды: статистика на 31 января

За сутки в городских ковид-больницах скончались пять человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 31 января, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже подтверждено 259 934 случая коронавируса , из которых 6218 являются летальными.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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" За минувшие сутки лабораторные центры провели 3 077 ПЦР-тестов. Следовательно, 2 934 – положительные, из них львовян – 1 559", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 537 пациентов: в 518 из них COVID-19, 39 – в реанимации, 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 43 человека, (из которых вакцинированных – 5), выписано – 10, умерло – 5.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 6 больных (невакцинированые), выписано – 2, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 29 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 2, умерло – 4;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 8 больных (невакцинированые), выписано – 6, умер – 1.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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