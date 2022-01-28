Коронавирус во Львове и области продолжает бить рекорды: статистика на 28 января

Коронавирус во Львове и области продолжает бить рекорды: статистика на 28 января

За сутки в городских ковид-больницах умер один человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 28 января, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00, в регионе уже 250 166 подтвержденных случаев коронавируса , из которых 6185 являются летальными.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 6662 ПЦР-тесты. Следовательно, 2793 – положительные, из них львовян – 1247", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 449 пациентов: в 429 из них COVID-19, 30 – в реанимации, 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступил 71 человек, (из которых вакцинированных – 16), выписан – 34, умер – 1.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 14 больных (не вакцинированы), выписано – 13, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 35 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 10, умер – 1;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 12 больных (из них вакцинированных – 7), выписано – 11, никто не умер;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 10 больных (из них вакцинированных – 4), никто не выписан, никто не умер.

Напомним, вчера, 27 января, лабораторные центры провели 7080 ПЦР-тестов. Следовательно, 2696 – положительные, из них львовян – 1167.

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