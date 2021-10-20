Коронавирус во Львове и области продолжает атаковать: статистика на 20 октября

Коронавирус во Львове и области продолжает атаковать: статистика на 20 октября

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 29 жителей Львовщины.

По состоянию на утро 20 октября во Львове и области обнаружили 943 новых случаев коронавируса за сутки. Из них 330 — жители Львова. Было проведено 3926 ПЦР-тестов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Также за минувшие сутки от COVID-19 погибли 29 жителей Львовщины, выздоровели — 574.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 166 185 жителей Львовщины. За это время от COVID-19 в области умерли 4292 человек. Выздоровели — 140 870.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 октября зафиксировано 18 912 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 померлм 495 человек 7605 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки зафиксировали почти 19 тысяч новых случаев

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